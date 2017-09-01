​У Львові розпочались зйомки українсько-польської містичної драми «Ефір»

Львів – 1 вересня у Львові та регіоні почалися зйомки українсько-польсько-литовсько-угорського фільму «Ефір». Режисер і сценарист драми – відомий польський митець Кшиштоф Зануссі. Зіграють у стрічці українські, польські й угорські актори. Кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук побувала на зйомках і спілкувалась із режисером та акторами.

Сценарій до фільму Кшиштоф Зануссі писав довго і цей процес був досить нелегкий. Назва «Ефір» символізує матеріал, коли в кінці ХІХ століття люди були переконані у тому, що всесвіт переповнений ефіром. З іншого боку, це засіб, який допомагав людям зняти біль і позбавити свідомості. Це надзвичайно велика влада, пояснює режисер.

Влада це і є сюжет фільму. Бажання людини підкорити іншу людину. Шкідливе бажання. Там два головних герої – небезпечний, диявольський лікар і український хлопець, який у фільмі представляє все, що світле, гарне. У боротьбі добра і зла у кінці добро перемагає. Головний герой – військовий лікар проводить таємні підозрілі дослідження, щоб здобути владу над людьми

«Влада це і є сюжет фільму. Бажання людини підкорити іншу людину. Шкідливе бажання, негативне і тому це нагадує трішки історію Фауста, людини, яка продала душу, щоб зберегти не юність, а владу. Для багатьох влада важливіша. Я хотів трішки зачепити міф Фауста, це бажання торгувати душею, сумлінням, це те, що створила європейська культура, і я до цього міфу звертаюсь. Там два головних герої – небезпечний, диявольський лікар і український хлопець, який у фільмі представляє все, що світле, гарне. У боротьбі добра і зла у кінці добро перемагає. Я дуже задоволений, що можу зняти картину у костюмах, бо це трішки відходить від реальності. Глядачеві вже достатньо тих серіалів, де видно щоденне життя. Мені хотілось відійти до напрямку метафори, до більш філософського погляду на життя, на людину і долю», – розповідає режисер про сюжет нового фільму.

Події у фільмі відбуваються у часи Першої світової війни, на невизначеній території, в Україні і – здебільшого – на території Австро-Угорської імперії. Головний герой – військовий лікар у цьому місці проводить таємні підозрілі дослідження, щоб здобути владу над людьми.

Зйомки на Львівщині триватимуть 2 тижні

10 днів тривала робота над фільмом у Польщі. У Львові та Львівщині, зокрема у Свірзькому замку, упродовж двох тижнів зніматимуть кілька сцен. На головні ролі стрічки запрошені актори з Польщі – Яцек Понедзялек, з Угорщини – Жолт Ласло, а з України – Остап і Дмитро Ступки. А ось роль позитивного українського хлопця виконує 24-річний український актор Остап Вакулюк. Для молодого митця це прем’єра.

«Мій герой дуже молодий хлопець, із простого села, з простої родини. Чистий, простий і при цьому шляхетний. Живе простими принципами, як люди на селі, але мудрими. Він потрапляє у важку ситуацію, де старається зробити так, щоб не зрадити собі. Так його відчуваю. З паном Кшиштофом легко працюється. Режисер дає тобі свободу, може лише підкоригувати», – говорить Остап Вакулюк.

Продюсери фільму з Польщі, України, Угорщини і Литви; фінансують різні інституції з цих чотирьох країн – Державне агентство України з питань кіно, Польський Інститут і Міністерства культури Польщі, Угорського та Литовського кіноінститутів. Загальна вартість виробництва стрічки – понад 60 мільйонів гривень. Опісля роботи в Україні, знімальна група в листопаді продовжить роботу в Угорщині.

Кожен фільм, а повнометражних режисер Кшиштоф Зануссі зняв близько 40, для нього, як перший раз. Своєю стрічкою «Ефір» Кшиштоф Зануссі хоче донести до глядача дуже актуальне на сьогодні питання про духовний розвиток людства.

Кшиштоф Зануссі сподівається, що в Україні до прем’єри буде значно більше кінотеатрів. Адже на сьогодні їх є 180, у порівнянні з Польщею, де їх – 3 тисячі

«Це не стосується політики напряму. Ми можемо зробити міжнародну картину, тому що питання загально-філософські. Це питання, що наука у багатьох людей зайняла місце релігії, віри, а я хочу сказати, що це цілковита помилка, що віра має цілком інше місце у нашому житті, ніж наука. І наука не може претендувати на місце нової релігії. Це стосується всіх. Бо наш сучасний світ занадто повірив, що наука може вирішити всі наші екзистенціальні проблеми. Психологія пробує, але не може. Це не її завдання. Духовний простір має цілком іншу природу. А це історія людства підтверджує, що духовний простір найважливіший для духовного розвитку людства. А наука лише займається однією частиною реальності. Про це ми будемо говорити і полякам, і українцям, і угорцям, і литовцям, бо це стосується нас усіх», – наголосив Кшиштоф Зануссі Радіо Свобода.

А як оцінить стрічку глядач, чи зрозуміє – це вже стане відомо на прем’єрі фільму восени наступного року. Однак Кшиштоф Зануссі сподівається, що в Україні до прем’єри буде значно більше кінотеатрів. Адже на сьогодні їх є 180, у порівнянні з Польщею, де їх – 3 тисячі. А без кінотеатрів немає, каже, кінокультури.