Близько двадцяти активістів та кілька депутатів Харківської міської ради не змогли потрапити до будівлі харківської мерії на засідання. Працівники муніципальної охорони в приміщення людей не пускали. За словами одного з активістів Дмитра Дробота, їхня акція була присвячена вільному доступу до будівлі мерії. Харківський міський голова Геннадій Кернес на засіданні міськради відмову у допуску на засідання пояснив нестачею місць у приміщенні. Акція біля мерії пройшла без сутичок. Весь час біля будівлі чергувала поліція і бійці Нацгвардії.