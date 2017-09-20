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20 Вересень 2017, Київ 15:13
Відео

На сесію міськради Харкова не пустили активістів (відео)

На сесію міськради Харкова не пустили активістів (відео)
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Близько двадцяти активістів та кілька депутатів Харківської міської ради не змогли потрапити до будівлі харківської мерії на засідання. Працівники муніципальної охорони в приміщення людей не пускали. За словами одного з активістів Дмитра Дробота, їхня акція була присвячена вільному доступу до будівлі мерії. Харківський міський голова Геннадій Кернес на засіданні міськради відмову у допуску на засідання пояснив нестачею місць у приміщенні. Акція біля мерії пройшла без сутичок. Весь час біля будівлі чергувала поліція і бійці Нацгвардії.

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