Харків: побитий антикорупціонер, депутат облради залишається в лікарні

Депутата Харківської обласної ради, голову правління громадської організації «Антикорупційний центр» Дмитра Булаха лікарі залишили в лікарні швидкої і невідкладної допомоги для цілодобового нагляду за здоров’ям. Про це журналістам заявив завідувач відділення полі травми Геннадій Гільбург.

За його словами, наразі Булах не потребує операції.

«Пацієнту діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітини. Його життю наразі нічого не загрожує. Але ситуація може змінюватися як у кращу, так і гіршу сторону.Обговорюємо з лікарями хірургічне втручання. Наразі екстреної операції не передбачено», – сказав Гильбург.

Водночас у поліції повідомили, що напад на депутата розцінюють як хуліганство. За словами начальника Індустріального відділу поліції Харкова Сергія Денисенка, слідство проводять за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

В «Антикорупційному центрі» напад на Дмитра Булаха сприймають як відповідь на результат його професійної діяльності.

Сьогодні у Харкові посеред дня невідомі скоїли напад на депутата обласної ради від фракції «Самопоміч», голови правління харківського Антикорупційного центру Дмитра Булаха.

Громадський активіст і облдепутат пов’язує напад із діяльністю Антикорупційного центру, розслідування якого стосувалися фінансових зловживань в органах міської влади.

«Ми давно підозрювали, що нас прослуховували. І паралельно протягом останніх півроку з нами намагалися домовитися, щоб ми не лізли у певні теми. Але ми говорили, що не хочемо домовлятися», – заявив у коментарі Радіо Свобода член правління антикорупційного центру Дмитро Дробот і додав, що напад на Дмитра Булаха може бути пов’язаний з їхньою публікацією про «корпоративну схему, де проходить Добкін-Кернес», яка з’явилася напередодні.

Раніше члени харківського Антикорупційного центру заявляли про стеження за ними.

Дмитро Булах є співзасновником центру, який займається розслідуваннями фактів корупції серед чиновників і політиків.