У Харкові перед початком сесії обласної ради представники громадських організацій мітингують на підтримку побитого напередодні антикорупційного активіста, депутата облради від «Самопомочі» Дмитра Булаха і вимагають покарати нападників. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акції присутні представники, зокрема, Євромайдану, «Правого сектору», Антикорупційного центру Харкова. У мітингу, за різними підрахунками, брали участь від 200 до 300 людей. У поліції повідомили, що напад на Булаха розцінюють як хуліганство. Громадський активіст і облдепутат пов’язує напад із діяльністю Антикорупційного центру, розслідування якого стосувалися фінансових зловживань в органах міської влади.