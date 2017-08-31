Справу про побиття антикорупціонера в Харкові перекваліфікували на навмисний напад

Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження, відкрите через напад на харківського антикорупційного активіста, депутата облради від фракції «Самопоміч» Дмитра Булаха, із «хуліганства» на «навмисне тілесне ушкодження середньої тяжкості». Про це на сесії Харківської обласної ради 31 серпня повідомив заступник начальника головного управління поліції в області Валерій Пахомов.

«Наразі за фактом нападу на депутата Булаха відкрито кримінальне провадження за статтею навмисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Виставлено охорону. Наразі працює слідчо-оперативна група», – повідомив Пахомов.

Зранку перед сесією низка представників громадських організацій під час мітингу висловили своє обурення щодо нападу, який стався 30 серпня, і вимагали покарати не лише його виконавців, а й замовників.

Голова правління громадської організації «Антикорупційний центр» Дмитро Булах пов’язує напад із діяльністю центру, розслідування якого стосувалися фінансових зловживань в органах міської влади.

За словами лікарів, у Булаха діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітини, його життю наразі нічого не загрожує.