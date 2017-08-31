У Харкові мітингують на підтримку побитого антикорупціонера

У Харкові перед початком сесії обласної ради представники громадських організацій мітингують на підтримку побитого напередодні антикорупційного активіста, депутата облради від «Самопомочі» Дмитра Булаха і вимагають покарати нападників.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на акції присутні представники, зокрема, Євромайдану, «Правого сектору», Антикорупційного центру Харкова.

Учасники зібрання вигукували «Скiльки коштує побиття активiстiв?», «Одужуй, Дмитре!», «Нi, тиску на активiстiв!» і вимагали знайти не лише виконавців нападу, а й замовників.

«Неважливо, яку організацію представляє Дмитро Булах, важливо, що ми всі під загрозою, бо коли на людину нападають ззаду вдень двоє – це страшно. Ми знаємо, що за всі три роки майже ніхто не покараний – ні ті, хто організовував «тітушок», ні ті, хто розвозив їх. Ті події, які сталися вчора показують, що у вас відбувається те, що відбувалося у 2013–2014 роках і, можливо, замовники одні й ті ж самі. Це виклик нам, представникам влади і правоохоронним органам», – заявив під час мітингу колега Булаха по Антикорупційному центру Ігор Черняк.

За його словами, Дмитрові Булаху тимчасово надали охорону представники «Східного корпусу», а біля самої палати в лікарні швидкої та невідкладної допомоги чергують поліцейські.

У мітингу, за різними підрахунками, брали участь від 200 до 300 людей.

У поліції повідомили, що напад на Булаха розцінюють як хуліганство. Громадський активіст і облдепутат пов’язує напад із діяльністю Антикорупційного центру, розслідування якого стосувалися фінансових зловживань в органах міської влади.

За словами лікарів, у Булаха діагностували черепно-мозкову травму і травми органів грудної клітини, його життю наразі нічого не загрожує.

Дмитро Булах є співзасновником центру, який займається розслідуваннями фактів корупції серед чиновників і політиків.