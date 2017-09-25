Двоє фермерів із Донецької області розвивають тваринництво на отримані в рамках програми «Український донецький куркуль» гроші. Це Ольга Попова і Валерій Іллiнич. Кожен із них отримав грант розміром 500 тисяч гривень і закупив на нього молоде поголів’я. Всього на програму «Куркуль» область виділила 150 мільйонів гривень, конкурси на кращі бізнес-проекти тривають. Радіо «Донбас.Реалії» побувало у фермерів і дізналося, як нові «куркулі» справляються зі своїми господарствами і які плани будують на майбутнє.