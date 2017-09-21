(Друкуємо мовою оригіналу)

Вырастить стадо овец и коров вблизи фронта решились двое фермеров из Донецкой области – Ольга Ивановна Попова и Валерий Ильинич. Они развивают животноводство на полученные в рамках программы «Украинский донецкий куркуль» деньги. Каждый из них получил грант в 500 тысяч гривен – и закупил на него молодняк. Всего на программу область выделила 150 миллионов гривен, конкурсы на лучшие бизнес-проекты продолжаются. Радио Донбасс.Реалии побывало у фермеров и узнало, как новые «куркули» управляются со своими хозяйствами и какие планы строят на будущее.

​Овцеферму Ольги Поповой найти несложно. На окраине села Чермалык, среди разрушенных войной построек некогда богатой свинофермы, в двух уцелевших зданиях расположилось беспокойное хозяйство – ее и соседа, такого же, как и она, нового украинского «куркуля», Валерия Ильинича. Ольга Попова, зоотехник с сорокалетним стажем, ловко управляется со своими подопечными. Она выращивает более трехсот овец редкой «цигайской» породы и присматривает за телятами своего соседа. Он уехал за молоком для 160 телят, которым, кроме молока, пока ничего не положено, а своих коров пока не хватает. Ольга Попова говорит, что особого труда ей такая работа не доставляет.

Хороших животных практически никто не продает, а в племхозяйствах они стоят сумасшедших денег

«Мне был дан грант «Украинский куркуль» на покупку поголовья овец. Я уже купила на сегодняшний день более трехсот. То есть 300 овцематок и 20 баранов я купила за деньги, выделенные мне по гранту. Купили 161 голову крупного рогатого скота, телят, купили 6 коров. Хороших животных практически никто не продает, а в племхозяйствах они стоят сумасшедших денег», – рассказывает Ольга Попова.

На восстановление хозяйства ушел год, говорит она и рассказывает, что большой урон хозяйству нанесли артобстрелы. Сейчас все постепенно восстанавливается усилиями фермеров. Пока стоят теплые дни, стараются успеть с покупкой животных и заготавливают корма. Согласно бизнес-проекту, каждый из них должен довести поголовье скота до определенных норм. А еще решают кадровые вопросы. В одиночку с таким хозяйством не справиться. Оба фермера уже наняли на работу односельчан. Говорят: найти добросовестных работников трудно, но они с этим справляются.

Документально и юридически помогают фермерам сотрудники общественной организации «Берегиня».

Они знают, как делать, а с бумажками им тяжело работать

«Начали мы писать, думать, считать, что нужно, когда на рентабельность выйдем, что для этого надо. Посчитали, помогли им оформить все в бумажном виде. Потому что они знают, как делать, а с бумажками им тяжело работать. Потом они заявку подали. Вот все так и получилось», – говорит сотрудник организации Валерий Шарамко.

​Будут и овчина, и мясо, и сыры

Останавливаться на достигнутом животноводы не собираются и уже сейчас строят планы на будущее. Ольга Попова намерена не только выращивать овец на мясо и варить брынзу. Говорит, что из овец можно получить еще много чего интересного.

Можно из шерсти много интересных изделий делать. Ведь ничего сейчас натурального нет. В конце концов, доить овец буду и изготавливать настоящую брынзу

«Если забивать молодых животных, в возрасте девяти-десяти месяцев, можно хорошие овчины вычинить. Можно из шерсти много интересных изделий делать. Ведь ничего сейчас натурального нет, все искусственное. И одеяла шерстяные, и матрасы. Чтобы все было натуральным, для здоровья человека. Можно что угодно делать из баранины. Разводить как можно больше. Продавать мясо. В конце концов, доить овец буду и изготавливать настоящую брынзу», – строит планы на будущее Ольга Попова.

У ее коллеги – фермера Валерия Ильинича – на этот счет более приземленные планы. Он считает, что каждый должен делать то, что умеет.

Одни должны выращивать, другие переработкой заниматься. Нельзя охватить необъятное

«Я считаю, что одни должны выращивать, другие переработкой заниматься. Нельзя охватить необъятное. Мне нужно за год и два месяца приобрести 150 телят и поставить их на доращивание, то есть вырастить. И сдать государству. В данном случае комбинату «Ильича», – говорит фермер.

У новых «куркулей» свободного времени практически нет. Они умудряются справляться и с домашним хозяйством, и с обитателями фермы. Работа начинается ранним утром и заканчивается далеко за полночь. До зимы надо успеть поставить молодняк на ноги, к весне увеличить и вырастить поголовье и в следующем году продолжить начатое.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)