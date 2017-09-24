Одним із найбільш популярних у Чернігові маршрутів проїхав тролейбус, в якому співаки камерного хору імені Дмитра Бортнянського виконували популярні мелодії. У салоні громадського електротранспорту лунали як світові хіти, так і добре знайомі українські народні пісні. Пасажири тролейбуса були приємно здивовані таким «музичним сюрпризом». Дехто навіть підспівував та підтанцьовував. Така акція – це спільний проект музикантів та Чернігівського тролейбусного управління. Мета – заохотити чернігівців більше користуватися комунальним електротранспортом та частіше відвідувати концерти камерного хору.