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24 Вересень 2017, Київ 18:33
Відео

Співаки камерного хору імені Бортнянського «проміняли» філармонію на тролейбус (відео)

Співаки камерного хору імені Бортнянського «проміняли» філармонію на тролейбус (відео)
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Одним із найбільш популярних у Чернігові маршрутів проїхав тролейбус, в якому співаки камерного хору імені Дмитра Бортнянського виконували популярні мелодії. У салоні громадського електротранспорту лунали як світові хіти, так і добре знайомі українські народні пісні. Пасажири тролейбуса були приємно здивовані таким «музичним сюрпризом». Дехто навіть підспівував та підтанцьовував. Така акція – це спільний проект музикантів та Чернігівського тролейбусного управління. Мета – заохотити чернігівців більше користуватися комунальним електротранспортом та частіше відвідувати концерти камерного хору.

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