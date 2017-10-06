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06 Жовтень 2017, Київ 16:20
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Рада підтримала законопроект Порошенка про реінтеграцію Донбасу (відео)

Рада підтримала законопроект Порошенка про реінтеграцію Донбасу (відео)
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163), який подав президент України Петро Порошенко як невідкладний і в якому, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. За це проголосували 233 депутати. Перед голосуванням спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що із законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.

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