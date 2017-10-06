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06 Жовтень 2017, Київ 16:19
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Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі (відео)

Верховна Рада підтримала законопроект Порошенка про особливі умови на Донбасі (відео)
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Верховна Рада України підтримала законопроект № 7164, який продовжує дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Його подав президент України Петро Порошенко. За продовження особливих умов проголосували 229 депутатів. Повністю відмовились голосувати депутати від Радикальної партії Олега Ляшка. Також проти закону виступив і Сергій Соболєв від «Батьківщини». На підтримку законопроекту висловились представники від БПП, «Народного фронту», «Опозиційного блоку» та інші.

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