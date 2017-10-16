До Верховної Ради має прийти нова більшість з трьохста депутатів, заявив лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі. За його словами, вони мають бути безпартійними і прийти на один строк. Такі зміни у парламенті покращать економіку країни, зазначає екс-керівник Одещини. Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 10 вересня через кордон із Польщею, не пройшовши прикордонного контролю. Того дня на кордоні виникли сутички між прихильниками політика і українськими правоохоронцями. Згодом суд визнав його перетин кордону незаконним. Чинність українського закордонного паспорта Саакашвілі після втрати ним громадянства України скасована.