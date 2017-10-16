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Ваша Свобода | Акція 17 жовтня. Що підготував Саакашвілі
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16 Жовтень 2017, Київ 16:46
Події
Акція 17 жовтня. Що підготував Саакашвілі
16 Жовтень 2017, 15:25
Гість: Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил»
Ведучий: Олександр Лащенко.
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