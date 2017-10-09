Прикордонники: на порушників кордону 10 вересня склали 22 адмінпротоколи

Державна прикордонна служба України склала 22 адміністративних протоколи, зокрема і на трьох парламентарів, про незаконний перетин державного кордону 10 вересня у пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині. Про це Радіо Свобода повідомила прикордонна служба, відповідаючи на інформаційний запит.

10 вересня група активістів, народних депутатів разом із колишнім президентом Грузії, екс-головою Одеською облдержадміністрації прорвались через український кордон, не пройшовши процедуру перетину кордону.

2 листопада цього року Мостиський суд Львівської області розгляне адміністративну справу щодо лідера фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлії Тимошенко про незаконний перетин державного кордону 10 вересня.

Мостиський суд своїм рішенням 22 вересня визнав Міхеїла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону і покарав штрафом у розмірі 3400 гривень. Адвокати Саакашвілі це рішення оскаржили.