Тимошенко стала третім депутатом, якому вручили адмінпротокол про незаконний перетин кордону в «Шегинях» – речник ДПСУ

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко стала третім народним депутатом, якому співробітники Державної прикордонної служби України вручили адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону 10 вересня в пункті пропуску «Шегині», повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Як сказав він агентству «Інтерфакс-Україна», цей протокол був вручений раніше 2 жовтня.

Водночас він відмовився назвати прізвища інших депутатів, яким були вручені протоколи, зазначивши лише, що «Тимошенко стала третьою».

10 вересня лідер партії «Рух нових сил», колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії і колишній громадянин України Міхеїл Саакашвілі прибув до України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвавшись через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині», не пройшовши прикордонного контролю. В сутичках із прихильниками Саакашвілі потерпіли понад 20 прикордонників і працівників поліції.

Народний депутат (фракція «Народний фронт», радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що разом із Саакашвілі незаконно перетнули державний кордон п’ять народних депутатів України: Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов.

Держприкордонслужба склала 15 протоколів за ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону), зокрема, протоколи складено проти 4 українських журналістів, 10 іноземців і проти самого Саакашвілі.