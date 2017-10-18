Народні депутати прокоментували мітинг під Верховню Радою, який розпочався 17 жовтня. Кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Згодом почалися сутички, під час яких, за даними поліції, постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції. Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно.