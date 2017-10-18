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18 Жовтень 2017, Київ 13:45
Відео

Народні депутати коментують мітинг під Радою (відео)

Народні депутати коментують мітинг під Радою (відео)
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0:01:29
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Народні депутати прокоментували мітинг під Верховню Радою, який розпочався 17 жовтня. Кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Згодом почалися сутички, під час яких, за даними поліції, постраждали чотири людини, серед них – працівник поліції. Напередодні один з ініціаторів акції Міхеїл Саакашвілі в ефірі Радіо Свобода заявив, що учасники мітингу налаштовані мирно.

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