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18 Жовтень 2017, Київ 16:50
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Люди під Радою не розходяться: облаштовуються у наметах, встановили кухню (відео)

Люди під Радою не розходяться: облаштовуються у наметах, встановили кухню (відео)
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Зранку 18 жовтня поблизу Верховної Ради перебувало близько 200 людей. Активісти облаштували намети, налагодили роботу польової кухні. За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, завтра,19 жовтня, в Раді почнуть розглядати законопроект щодо зняття депутатської недоторканості, тож активісти продовжують перебувати під Радою. Кілька тисяч людей 17 жовтня вийшли на мітинг під Верховною Радою в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

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