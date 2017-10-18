Зранку 18 жовтня поблизу Верховної Ради перебувало близько 200 людей. Активісти облаштували намети, налагодили роботу польової кухні. За словами народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва, завтра,19 жовтня, в Раді почнуть розглядати законопроект щодо зняття депутатської недоторканості, тож активісти продовжують перебувати під Радою. Кілька тисяч людей 17 жовтня вийшли на мітинг під Верховною Радою в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.