Досвід роботи парламенту показує: якщо є політична воля, в першу чергу, президента України, то будь-яке рішення можна ухвалити протягом доби. Про це говорять активісти на мітингу під Верховною Радою у Києві, який триває вже третій день. Вони також додають, що розходитися не планують, доки їхні вимоги не будуть задоволені. Раніше сьогодні, 19 жовтня, представник президента України в парламенті Ірина Луценко заявила, що процедура скасування депутатської недоторканності складна і може розтягнутись до 2019 року.