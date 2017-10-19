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19 Жовтень 2017, Київ 18:19
Відео

«Будемо стояти»: активісти кажуть, що не підуть, поки не задовольнять їхні вимоги (відео)

«Будемо стояти»: активісти кажуть, що не підуть, поки не задовольнять їхні вимоги (відео)
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Досвід роботи парламенту показує: якщо є політична воля, в першу чергу, президента України, то будь-яке рішення можна ухвалити протягом доби. Про це говорять активісти на мітингу під Верховною Радою у Києві, який триває вже третій день. Вони також додають, що розходитися не планують, доки їхні вимоги не будуть задоволені. Раніше сьогодні, 19 жовтня, представник президента України в парламенті Ірина Луценко заявила, що процедура скасування депутатської недоторканності складна і може розтягнутись до 2019 року.

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