Учасники протесту біля Верховної Ради закликали силовиків, які охороняють урядовий квартал, дозволити пронести до імпровізованого містечка каремати та намети. У відповідь на заклики депутата Єгора Соболєва, силовики на певний час дозволили сформувати «коридор» для передачі речей. Протестувальники схвально відреагували на дії поліції. Кілька тисяч людей 17 жовтня вийшли на мітинг біля Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Частина учасників акції продовжила протестувати і 18 жовтня.