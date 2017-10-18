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18 Жовтень 2017, Київ 19:47
Фотогалереї

Фотогалерея: Хто стоїть під Радою

Кілька тисяч людей 17 жовтня мітингували біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства. Близько 16.00 відбулися сутички та штовханина, кілька людей постраждали.

18 жовтня політична акція продовжується, за даними МВС, мітингують 200 людей. У Верховній Раді триває засідання, депутати розглядають правки, які стосуються медичної реформи.

Хто ці люди, що стоять під Радою з обох боків – у об’єктиві Радіо Свобода.
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