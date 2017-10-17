У своєму законопроекті Президент пропонує скасовувати недоторканність з 1 січня 2020 року.

Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Реакція активістів, а зокрема голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, приблизно така: