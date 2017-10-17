Під Верховною Радою між нардепом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм сталася бійка.За словами очевидців, Парасюк обурився кількістю правоохоронців і, зокрема, представників державної охорони під стінами Ради. Гелетей, у свою чергу, заявив, що не спілкуватиметься з депутатом «у такому тоні».
Кореспондент Радіо Свобода з-під Ради:
У своєму законопроекті Президент пропонує скасовувати недоторканність з 1 січня 2020 року.
Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».
Реакція активістів, а зокрема голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, приблизно така:
Громадський рух "Чесно" повідомив з місця подій:
Потім уточнив: Представники Нацгвардії кажуть, що це салют в честь візиту президента Мальти