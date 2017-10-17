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17 Жовтень 2017, Київ 12:17
Політика

LiveПротести 17 жовтня: як це вплине на політичну реформу. Живий блог

Кілька тисяч людей мітингують біля будівлі Верховної Ради в Києві, вимагаючи скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і внести зміни до виборчого законодавства.

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12:07

Під Верховною Радою між нардепом Володимиром Парасюком і начальником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм сталася бійка.За словами очевидців, Парасюк обурився кількістю правоохоронців і, зокрема, представників державної охорони під стінами Ради. Гелетей, у свою чергу, заявив, що не спілкуватиметься з депутатом «у такому тоні».

11:45

Кореспондент Радіо Свобода з-під Ради:

11:35

У своєму законопроекті Президент пропонує скасовувати недоторканність з 1 січня 2020 року.

Порошенко пропонує викласти статтю 80 у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Реакція активістів, а зокрема голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, приблизно така:

11:24

Громадський рух "Чесно" повідомив з місця подій:

Потім уточнив: Представники Нацгвардії кажуть, що це салют в честь візиту президента Мальти

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