Радіо Свобода Daily: сутички з поліцією, сльозогінний газ, намети протестувальників біля Верховної Ради

Попри запевнення екс-керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі про мирний настрій мітингувальників, сутичок під Верховною Радою уникнути не вдалось. Але давайте все спочатку.

Зробити владу «судимою» і «доторканною»

Сутички з поліцією, сльозогінний газ, намети протестувальників біля Верховної Ради. Так виглядали масові акції українських опозиційних партій з вимогою скасувати депутатську недоторканість та змішану виборчу систему, а також створити Антикорупційний суд. Без цих трьох реформ прогрес в Україні неможливий, стверджують політики, які підтримали протест.

Та коли активісти спробували пронести, минаючи рамки металошукача, намети до будівлі Верховної Ради, поліція у відповідь застосувала газ. В результаті сутичок постраждали щонайменше три мітингувальники та один правоохоронець: його госпіталізували з травмою голови. У нашому живому блозі зібрана вся інформація про це детально.

Не можемо не згадати і про бійку депутата Олега Барни з мітингувальниками (ось відео), і удар ногою Володимира Парасюка начальнику Управління державної охорони Валерію Гелетею.

Але повернемось до вимог учасників акції протесту. У відповідь і президент, і голова Верховної Ради запевнили, що судову реформу, зміни до виборчого законодавства та скасування недоторканності парламент розгляне вже днями. Щоправда президентський законопроект пропонує скасувати депутатську недоторканність не зараз, а у 2020 році.

«Равликова медреформа»

Попри акції протесту під стінами Верховної Ради та вимоги частини депутатів відкласти це питання, парламент таки перейшов до розгляду медичної реформи. За дві години депутати встигли розглянути 250 правок, що є дуже повільним просуванням зазначив спікер Андрій Парубій. При цьому жодна з правок не була підтримана в залі через відсутність чималої кількості депутатів на місцях.

В сам законопроект, підготовлений до другого читання, вже внесено багато змін, на яких наголошували депутати всіх фракцій. Попереду розгляд ще близько 600 правок і за оптимістичними прогнозами в коаліції медреформу мають ухвалити 18 жовтня.

Китайці дістають українське дно

Китайці поглиблюють дно в українському порту. Морський торговельний порт «Южний» уже є найглибшим у Чорному морі, а після завершення робіт він лише остаточно затвердить цей статус. Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) перемогла на тендері Prozorro, і зараз її техніка й фахівці працюють цілодобово. Для чого найглибшому порту витрачати мільярдні кошти, щоб стати ще глибшим, та які міфи про роботу китайської фірми розвіювали в порту «Южний»? Про це за лінком.

Перша неанонімна розповідь про тортури для геїв у Чечні

Навесні цього року російська «Новая газета» повідомила про масові облави на ймовірних представників ЛГБТ-спільноти в Чечні. У керівництві республіки тоді заявили, що в регіоні геїв немає, а якби «такі люди були», то їхні родичі «самі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються». Слідчі органи у відповідь на заяви правозахисників відзначили, що для проведення розслідування потрібні заяви від постраждалих в Чечні гомосексуалів. Як стало відомо 16 жовтня, першим таким заявником став Максим Лапунов. У березні він був затриманий в Грозному і, каже, зазнав тортур. Ось що він розповів.

І після всього прочитаного Вам, скоріш за все, хочеться хоч якогось позитиву. А він точно є. Український фільм «Сторожова застава» встановив новий касовий рекорд, зібравши понад 8 мільйонів гривень. Його подивилось вже більше ніж 110 тисяч глядачів. Так спрацювала «кіногривня» замість критики.

Ви заслуговуєте кращого!

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