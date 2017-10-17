Китайці дістають українське дно і досить швидко

Китайці поглиблюють дно в українському порту. Морський торговельний порт «Южний» уже є найглибшим у Чорному морі, а після завершення робіт він лише остаточно затвердить цей статус. Китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) перемогла на тендері Prozorro, і зараз її техніка й фахівці працюють цілодобово. Для чого найглибшому порту витрачати мільярдні кошти, щоб стати ще глибшим, та які міфи про роботу китайської фірми розвіювали в порту «Южний»?

«Як мурашки – так риють! Ми спочатку нервувались, що вони «довго запрягали», – зізнаються портовики.

Але тепер підрядник із Китаю випереджає терміни в середньому на 25%, зазначають в Адміністрації морських портів України.

«У нас заплановане закінчення проекту на 31 березня 2018 року. Кожного дня швидкість виконання наших робіт перевищує заплановану нами та замовником. Тому ми точно встигнемо», – заявив голова представництва CHEC в Україні Лінь Тао.

Китайцям подобається в Україні, хоча вони цілодобово працюють

У порту працює 21 одиниця днопоглиблюваної техніки. Це не заважає роботі, але «трафік напружений», зізнаються портовики.

Китайська компанія привезла свій персонал та свої буксири. Працівники живуть на кораблі. Працюють цілодобово по змінах.

За межі порту виїжджають зрідка, наприклад, у супермаркет, і навіть це справило враження на азійців – кажуть їжа добра, багато фруктів і дівчата гарні.

Лінь Тао зізнається, що за домом не сумує.

«Я був на пляжі, тут дуже гарно. Я вважаю, що Україна дуже добра країна і я люблю її. Навіть у Китаї я чув про Україну, про те, що ця країна дуже дружня до нас. Я люблю українських дівчат, але, може, вони не люблять мене? Я не одружений і, можливо, я залишусь тут на кілька років, а потім поїду. Мені подобається тут, чому тут не пожити? Якщо це буде можливо, я спробую», – каже працівник китайської компанії.

​Журналістів вразила іржава техніка

Адміністрація морських портів України запросила журналістів на власні очі побачити перебіг виконання робіт в акваторії порту.

Деяких представників медіа здивував зовнішній вигляд більшої частини техніки. Вона виглядає старою, іржавою, нагадує кадри з драматичних фільмів.

Техніка постійно в роботі, їй від 6 до 22 років, пояснює начальник Адміністрації морського порту «Южний» Максим Широков, до того ж вона постійно перебуває в шкідливому середовищі. При цьому техніка є безпечною і отримала дозволи на роботи після огляду, запевняє керівник.

«Коли судно «Tong Li» прийшло з Азії, то ще гірше виглядало. Уявіть собі перехід із Шанхаю сюди протягом 3-х тижнів, а земснаряди йшли з Африки, з екватора і піднімались сюди, в Чорне море. Зрозумійте – постійно в шкідливому середовищі, ніхто не буде натирати до блиску, підфарбовувати та розфарбовувати», – наголошує Максим Широков.

Найглибший порт у Чорному морі стане ще глибшим?

За одним проектом, китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) має поглибити дно біля нового зерноперевантажувального терміналу, який перебуває в процесі будівництва. Запуск проекту планується навесні 2018 року. За проектом, термінал щорічно приноситиме 23 мільйони доларів податків та 10 мільйонів доларів портових зборів.

За іншим проектом, має бути поглиблений і розширений підхідний канал у порт «Южний». Максимальна глибина порту має стати 21 метр, зараз вона сягає 19 метрів.

Та що дасть більша глибина порту «Южний», якщо він і без того є найглибшим у Чорному морі? До того ж, в останні роки транзит через Україну, зокрема російський, суттєво впав, розповів керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс.

На думку очільника АМПУ, Україні варто орієнтуватися не на транзит, а на український експорт і саме на великовантажні судна.

«Ми маємо підтримувати експортний потенціал України, аби він зростав. Чим більший пароплав – тим дешевше перевезення однієї тонни. Статистика «Южного» демонструє: щойно ми збільшуємо глибини, наші клієнти замовляють більші пароплави, максимально, які можуть пройти через Босфор. Ґрунтуючись на тому, що в «Южному» є така можливість, ми і скеровуємо кошти в цьому напрямку», – наголошує він.

Усі повідомлення в пресі про підвищення ціни днопоглиблювальних робіт додатковими угодами і підрядник, і АМПУ відкидають і називають провокаціями. Максим Широков у коментарі Радіо Свобода заявив, що ціна одного з проектів навіть зменшилася на 24,5 тисячі доларів за рахунок перенесення відвантаження ґрунту на ближчу відстань.

Звалюють викопаний ґрунт на відведеній ділянці в морі на відстані 12 кілометрів від місця проведення робіт.

Китайська компанія запропонувала ціну на проведення робіт майже на 400 мільйонів гривень меншу, ніж очікували замовники. Таким чином, вартість обох проектів з днопоглиблення склала близько 1,6 мільярда гривень.