Сьогодні у Львові вшанували 70-річницю депортації мешканців Західної України у Сибір. З 21-го до 26 жовтня примусово радянська влада виселила близько 27 тисяч українських родин, а це майже 80 тисяч осіб, з них понад 20 тисяч дітей. Операція СРСР мала назву «Запад» і метою було виселити у віддалені райони Сибіру людей, які підтримували і допомагали УПА, зокрема і членів родин українських повстанців. До пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів у Львові прийшла Катерина Пелехата, яка разом із рідними 21 жовтня 1947 року була виселена з Дрогобича в Сибір. Жінка 32 роки провела на чужині, важко працюючи і проживаючи у надзвичайно складних умовах. За її словами, вона нічого не знала про операцію «Запад», але радянська влада цим намагалась позбавити УПА допомоги від населення.