У Запоріжжі відбулася акція «Димні резерви», учасники якої у протигазах пробіглися центральною частиною міста. Захід мав на меті привернути увагу городян та преси до стану промислового забруднення Запоріжжя. Частину дистанції протестувальники пробігли одночасно з учасниками напівмарафону «Zaporizhstal Half Marathon 2017», спонсором якого є металургійний комбінат «Запоріжсталь». Це підприємство входить до списку «ТОП-100 основних підприємств-забруднювачів», оприлюдненого у липні 2017 року Міністерством екології та природних ресурсів України. Організатор акції «Димні резерви» – запорізька арт-група «Х*ячечна». На прохання представників цього об’єднання, які забажали зберегти анонімність, Радіо Свобода не називає імена учасників заходу.