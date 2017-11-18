Запорізькі авіалюбителі та власники невеликих літаків взялися відроджувати аеродром та державний «Центр льотної підготовки імені Покришкіна», що розташований в селі Широкому під Запоріжжям. Спільно з новим керівництвом центру та представниками громади, на території якої розташований цей об’єкт, активісти організували суботник з розчистки злітної смуги в Широкому. Наприкінці 1980-х – початку 1990-х років тут діяв загальнодержавний центр підготовки пілотів ДОССАФ. Через брак фінансування він занепав у 1990-х роках. Аеродром, що діяв в Широкому, припинив своє існування на початку 2010-х і впродовж кількох років його злітна смуга не використовувалася за призначенням. У Широкому також зберігається понад сотня одиниць авіаційної техніки – літаків та гвинтокрилів українського та закордонного виробництва.