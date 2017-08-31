«В країні бракує літаків, бо високий попит» – Омелян про стрімкий ріст на авіаринку

Українські темпи зростання на ринку авіаційних перевезень перевищують всі середньоєвропейські, кажуть статистичні дані. І це перші позитивні результати після кількарічного спаду. Які компанії літають до України? Як зростають досягнення іноземних та національних компаній? Та за рахунок чого? Радіо Свобода досліджує разом із експертами.

На український ринок авіаперевезень вийшла найкраща, за версією британського агентства Skytrax, компанія Qatar Airways. Перевізник пропонує сервіс високого класу із люкс-послугами і забезпечує перельоти до Азії, Африки та Австралії через місто Доха у Катарі.

Qatar Airways буде здійснювати щоденні рейси Київ-Доха-Київ, перший із яких вже відбувся 28 серпня. Квитки не дешеві, але є акції, які значно лібералізують ціни, в порівнянні з іншими компаніями. Так, квиток до Сеула (Південна Корея) і назад можна придбати за ціною від 388 доларів, а дістатися до Шрі-Ланки – за 200 доларів в акційні дні.

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В Україні середня заробітна плата складає трохи більше 200 доларів. Тож, здавалося б, про які люксові авіалінії можна говорити? Та, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, на перші рейси Qatar Airways всі квитки були розкуплені заздалегідь.

Вартість авіаквитка Дніпро-Київ може сягати і 500 доларів за квиток, і рейси заповнені. Є українці, які готові літати

«Коли подивимось на ціни всередині країни, зокрема, на вартість авіаквитка Дніпро-Київ чи Київ-Одеса, який інколи може сягати і 500 доларів за квиток, і рейси заповнені. Тобто є українці, які готові літати», – зазначає міністр.

Прихід у країну компанії рівня Qatar Airways є сигналом для інших великих гравців щодо можливої співпраці з Україною, та й країна зацікавлена у нарощуванні пасажиропотоку з інших держав, зазначає Омелян.

Стрімке зростання, попри розрив авіазв’язків із Росією

У Державіаслужбі повідомляють, що пік перевезень пасажирів раніше припадав на 2013 рік. А вже у 2016 році обсяг авіаперевезень перевищив його на 2%, що свідчить про стрімкий розвиток ринку і відновлення після спаду у 2014-2015 роках. У відомстві позитивну динаміку пов’язують із розвитком сектора міжнародних повітряних перевезень.

За останні два роки з України почали виконувати регулярні рейси три іноземні авіакомпанії: сербська AirSerbia, польська SprintAir, катарська Qatar Airways. А з кінця вересня планує розпочати рейси італійська Ernest S.p.A.



Всього від початку 2014 року на український ринок авіаперевезень зайшли 13 нових іноземних авіакомпаній, за даними Державіаслужби.

Заборона авіасполучення із Росією не призвела до тих катастрофічних наслідків, які прогнозували Україні критики цього рішення, каже міністр інфраструктури. Натомість стався різкий ріст за рахунок внутрішнього пасажира, транзитного пасажира і збільшення пасажиропотоку в Україну. Люди почали активніше виїжджати до Європи, бо з’явився більший вибір.

Українські темпи зростання виявилися в кілька разів більшими за європейські.

«Коли в європейських країнах середній ріст пасажирських авіаперевезень складає 5-10%, а інколи і 3% вважається добрим показником, то в нас ріст у 2016 році понад 30%, а цей рік, думаємо, буде більше 50%», – заявив Володимир Омелян.

Авіаперевізники зараз відновлюють маршрути, які були закриті під час гарячих подій 2013-2014, або розширюють діяльність за рахунок відкриття нових рейсів. За словами міністра Омеляна, відновлюються регіональні аеропорти, які можуть стати базою для прийому лоукостів, тобто літаків дешевих авіаперевізників.

Зараз ситуація, коли не вистачає літаків: попит перевищує пропозицію

«Зараз ситуація, коли не вистачає літаків: попит перевищує пропозицію», – каже міністр.

Що з лоукостами?

Провалений прихід до України в цьому році найбільшої лоукост-авіакомпанії, ірландської Ryanair і скандал навколо цього став ударом по іміджу країни на міжнародній арені, зазначає президент асоціації «Аеропорти України» Петро Липовенко.

У Міністерстві інфраструктури продовжують анонсувати прихід на ринок Ryanair, проте вже не в цьому році – хіба що в наступному.

Якби європейські лоукости активніше виходили на український ринок, це стало б суттєвим поштовхом для розвитку, погоджується експерт із авіаційного транспорту Сергій Хижняк.

З лоукостових авіакомпаній в Україні працюють: угорська WizzAir (наразі має найширшу географію польотів і останнім часом активно відкриває нові напрямки), турецька Atlasjet та Pegasus, іспанська Vueling, грецька AegeanAir, азербайджанський AZALjet, бюджетний підрозділ ізраїльської EL AL – Up, арабські Flydubai та Air Arabia. Більшість виконують польоти за 1-2 маршрутами.

Про лоукост-тарифи у 2017 році почали заявляти й українські компанії МАУ та Yanair.

Літаки українських авіакомпаній заповнені на 70%

Український ринок залишається дуже закритим, і лише точково розвиваються нові напрямки та інколи з’являються нові перевізники, вважає Сергій Хижняк.

Одна авіакомпанія розвивається високими темпами, а ніхто більше не може виходити на ринок

«Домінує на ринку авіакомпанія МАУ і відчуває себе на цьому ринку дуже добре. Одна авіакомпанія розвивається високими темпами, а ніхто більше не може виходити на ринок чи розвиватись», – наголошує він.

Попри високі ціни на перельоти всередині країни, статистика Державіаслужби за перше півріччя 2017 року говорить про те, що літаки заповнені майже так само, як і за міжнародними напрямками, але літаки трохи спорожніли в порівнянні із попереднім роком.

Середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел на міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній склав 74,3% на внутрішніх регулярних – 70,7% (проти 76,6% та 72,6% відповідно у першому півріччі 2016 року).

Наразі 4 українські авіакомпанії здійснюють перевезення всередині країни за 9 маршрутами, за даними Державіаслужби.

Як справи у регіональних аеропортів?

Вперше за довгий період можна побачити відновлення регіональних аеропортів. В Міністерстві інфраструктури переконані, що саме вони зможуть стати базою для лоукост-авіакомпаній.

В асоціації «Аеропорти України» наголошують, що є приводи для гордості за регіональні аеропорти, але деякі, такі як «Одеса» та «Ужгород» потребують втручання на рівні держави.

Статус регіону та міста, яке має чинний аеропорт, підвищується у 2-2,5 рази

«Радує, що Запоріжжя почало нарощувати потенціал авіаперевезень, відновлюються обслуговування літаків в таких аеропортах як Вінниця, Кривий Ріг, Рівне. З’явилася потреба і можливість в населення у регіонах літати на відпочинок і у справах бізнесу, а також зацікавленість керівництва на містах, яке почало звертати увагу на аеропорти і докладати зусиль до їхнього відновлення. Статус регіону та міста, яке має чинний аеропорт, підвищується у 2-2,5 рази», – констатує Петро Липовенко.

Двигун та гальма українського авіаційного сектору перевезень

Розвиток авіаційного сектору Володимир Омелян пов’язує із нарощуванням конкуренції на ринку.

Якщо в нас багато авіакомпаній, які конкурують між собою – маємо гарний результат, коли конкуренції немає – маємо квиток за 500 доларів

«Якщо в нас багато авіакомпаній, які конкурують між собою – маємо гарний результат, коли конкуренції немає – маємо квиток за 500 доларів на 400 кілометрів відстані», – пояснює міністр.

Сергій Хижняк каже, що українці почали подорожувати, використовуючи вигідні пропозиції від туроператорів, плюс у групи людей, зацікавлених в подорожах, з’явились кошти на це. Другим фактором експерт називає розвиток авіакомпанії МАУ за рахунок перевезення трансферних пасажирів

«Це не обсяг українського ринку, а кількість пасажирів, перевезених українськими компаніями та обслужених українськими аеропортами – умовно, це іноземці», – пояснює Хижняк.

А от гальмом розвитку, на думку Петра Липовенка, є те, що й досі не підписана угода про вільний авіаційний простір з ЄС. Якщо б вона вже діяла, то не виникало б таких ситуацій, як із Ryanair, на його думку. Іноземні компанії з аеропортами змогли б співпрацювати на прямих договорах і підписувати угоди на авіаперевезення з того чи іншого регіону, пояснює Липовенко.

«Як у 2013 році була парафована угода про відкритий авіаційний простір, так на цьому все зупинилося. І сьогодні я не бачу великої активності уряду, щоб конкретно займалися цим питанням. Щось у «Фейсбук» хтось напише, але це – не вирішення питання. Якщо займатися цим питанням щоденно, то його можна було вирішити ще 2 роки тому», – зауважує президент асоціації «Аеропорти України».

Зрештою, потенціал українського ринку залежить від доходів населення, переконані експерти. Тільки-но доходи почнуть зростати, компанії самі почнуть цікавитися і виходити на маршрути без якось додаткових умов для себе, вважає Сергій Хижняк.