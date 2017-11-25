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25 Листопад 2017, Київ 18:36
Відео

«Не лишилось нічого, жодних спогадів» – головна героїня французького фільму про Голокост (відео)

«Не лишилось нічого, жодних спогадів» – головна героїня французького фільму про Голокост (відео)
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24 листопада у Запоріжжі в книгарні «Є» відбулася презентація французького фільму «Тим, що прийдуть після нас». У презентації взяла участь головна героїня фільму Єва Бюшвальд. У 2011-му та 2013-му роках вона відвідала український Ковель, аби дізнатися більше про долю свого двоюрідного діда по материнській лінії, що був вбитий німцями у 1942-му році. Показ стрічки «Тим, що прийдуть після нас» організований місцевим товариством «Альянс Франсез» в рамках фестивалю «Місяць документального кіно».

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