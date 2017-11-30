Легенда судді Ємельянова: реакція («Схеми» | Випуск №153)

Генеральна прокуратура після розслідування «Схем» порушила справу щодо відмивання коштів родиною судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. А журналістка Валерія Єгошина поспілкувалася з Айрін Хан, головою IDLO – міжнародної організації, яка співпрацює з урядами 34 держав та допомагає у галузі юстиції, правосуддя та боротьби з корупцією. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».