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30 Листопад 2017, Київ 23:18
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Легенда судді Ємельянова: реакція («Схеми» | Випуск №153)

Легенда судді Ємельянова: реакція («Схеми» | Випуск №153)
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Генеральна прокуратура після розслідування «Схем» порушила справу щодо відмивання коштів родиною судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. А журналістка Валерія Єгошина поспілкувалася з Айрін Хан, головою IDLO – міжнародної організації, яка співпрацює з урядами 34 держав та допомагає у галузі юстиції, правосуддя та боротьби з корупцією. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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