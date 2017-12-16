Колоною з більш ніж два десятка автомобілів проїхали містом учасники автопробігу «СТОП корупція» у Сумах. Акцію організував сумський «Автомайдан». З українськими прапорами та плакатами з написом «Стоп корупція» учасники пробігу проїхали вулицями Сум аби спонукати містян не бути байдужими та активно боротись з корупцією. Після автопробігу активісти провели мітинг, під час якого написали звернення до депутатів місцевої та Верховної рад з вимогами ухвалити закон про імпічмент, про антикорупційний суд та зняття депутатської недоторканості. Крім того, активісти вимагають припинити тиск на НАБУ.