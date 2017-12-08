Румунські королі | #ВУКРАЇНІ (відео)

Архітектура і оздоблення будинків вражають вже при в’їзді в село Нижня Апша на Закарпатті. І що далі до центру, то сильніші враження. Майже всі жителі села – румуни. Все життя вони тяжко працюють, в основному виїжджають на заробітки за кордон, а все зароблене вкладають у свої будинки-палаци. Ці люди з дитинства стають до роботи і не знають слова «відпочинок», втім, дехто з жалем признаються, що став заручниками таких своїх традицій. Дивіться документальний цикл #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та каналу «Настоящее время».