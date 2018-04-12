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12 Квітень 2018, Київ 20:56
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Контрабанда та інші прикордонні промисли. Селменці | #ВУКРАЇНІ (відео)

Контрабанда та інші прикордонні промисли. Селменці | #ВУКРАЇНІ (відео)
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Після війни у 1945 році кордон пройшов просто посеред села Селменці. Українську частину назвали Малими Селменцями, словацьку – Великими Слеменцями. Але з обох сторін розмовляють угорською. В українській частині на 80 дворів – 40 магазинів, ціни переважно в євро. Але надприбутки мають ті, хто займається контрабандою. Завдяки кордону незаконний дохід може складати навіть 4 тисячі євро у день. Дві частини колись одного цілого: як живуть українські пенсіонери з українськими пенсіями, а як – словацькі, з європейськими?

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