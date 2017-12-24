Львівська архідієцизія Римо-католицької церкви в Україні запросила найбільш незаможних людей на вігілійну вечірю - так поляки називають Святвечір у переддень Різдва Христового. Такий почастунок організували у Львові місіонери «Карітас-Спес». Львівські скаути принесли Вифлеємський вогонь миру у Львівську митрополію РКЦ, від якого присутні запалили різдвяні свічки. Присутні віряни і духовенство РКЦ поділились білим оплатком (прісна пластинка хліба), бажаючи один одному щасливих і веселих різдвяних свят. Є традиція при цьому просити один в одного вибачення. Люди колядували українською і польською мовами. 24 грудня у переддень Різдва Христового католики і протестанти відвідують богослужіння і опісля в родинному колі збираються на Святвечір, обмінюються подарунками. Кожен народ має власні традиції святкування Різдва.