Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Грудень 2017, Київ 01:08
Відео

Незаможних львів'ян запросили на римо-католицький Святвечір (відео)

Незаможних львів'ян запросили на римо-католицький Святвечір (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:02:11
0:00:00 /0:02:11
ЗАВАНТАЖИТИ

Львівська архідієцизія Римо-католицької церкви в Україні запросила найбільш незаможних людей на вігілійну вечірю - так поляки називають Святвечір у переддень Різдва Христового. Такий почастунок організували у Львові місіонери «Карітас-Спес». Львівські скаути принесли Вифлеємський вогонь миру у Львівську митрополію РКЦ, від якого присутні запалили різдвяні свічки. Присутні віряни і духовенство РКЦ поділились білим оплатком (прісна пластинка хліба), бажаючи один одному щасливих і веселих різдвяних свят. Є традиція при цьому просити один в одного вибачення. Люди колядували українською і польською мовами. 24 грудня у переддень Різдва Христового католики і протестанти відвідують богослужіння і опісля в родинному колі збираються на Святвечір, обмінюються подарунками. Кожен народ має власні традиції святкування Різдва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG