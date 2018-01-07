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07 Січень 2018, Київ 22:43
Відео

10 львівських родин об’єдналися у Вертепі (відео)

10 львівських родин об’єдналися у Вертепі (відео)
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Четвертий рік поспіль у Львові батьки з десяти родин об’єднуються у Вертеп разом із дітьми. Вони навчають їх українських колядок і віншування, спеціально до Різдва замовляють костюми вертепного дійства, але копіюють автентичні з давніх фотографій. Для батьків передусім важливо, щоб їхні діти вчились українським традиціям, зберегли їх у своїй пам’яті для наступних поколінь, щоб цей ланцюжок пошанування українського обряду був неперервним і справжнім. Родинним Вертепом ходять до своїх близьких і знайомих, колядують щороку і в музеї архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.

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