У центрі Сімферополя встановили вертеп і співали українські колядки

В окупованому Криму на площі Леніна в Сімферополі під новорічною ялинкою в день Різдва Христового встановили вертеп. Про це повідомив кореспондент сайту Крим.Реалії.

Літургію біля вертепу провів протоієрей Сімферопольської єпархії Московського патріархату отець Іоанн Шимон.

На заході кілька українських колядок виконали церковний хор і міський хор художньої самодіяльності в російських національних костюмах.

«Ми співали і співали б колядки українською, але нам вони (організатори вистави – ред.) сказали, що українською треба виконати тільки дві колядки», – сказала кореспонденту сайту Крим.Реалії одна з хористок.

Святкова вистава біля вертепу зібрала кілька десятків сімферопольців.

Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) привітав жителів анексованого півострова з Різдвом Христовим.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав українців, які відзначають Різдво Христове 7 січня, й зазначив, що український народ звільнить анексований Росією Крим і відновить територіальну цілісність України.

7 січня Різдво святкують за юліанським календарем (так званим «старим стилем») більшість православних та греко-католиків в Україні, Коптська православна церква в Єгипті, православні Росії, Білорусі (частково), Грузії, Сербії, Македонії, Казахстану і Киргизстану.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем.