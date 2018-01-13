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14 Січень 2018, Київ 02:45
Відео

Земан і Драгош – у фіналі чеських президентських перегонів (відео)

Земан і Драгош – у фіналі чеських президентських перегонів (відео)
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Чинний президент Чехії Мілош Земан набрав найбільшу кількість голосів у першому турі чеських президентських виборів, які пройшли цими днями. Тепер відбудеться другий тур, у якому його суперник – Їржі Драгош – має шанси на перемогу. Після опрацювання результатів з усіх виборчих дільниць Земан має понад 38 з половиною відсотків голосів, а Драгош – понад 26 з половиною. Кілька кандидатів у президенти вже закликали своїх прибічників голосувати у другому турі, який відбудеться 26–27 січня, за Їржі Драгоша.

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