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18 Січень 2018, Київ 17:44
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Суперечки у Раді. Як голосували за законопроект про реінтеграцію Донбасу (відео)

Суперечки у Раді. Як голосували за законопроект про реінтеграцію Донбасу (відео)
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Верховна Рада України на засіданні 18 січня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Йдеться про особливості державної політики щодо тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. За таке рішення проголосували 280 депутатів за необхідних 226. У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

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