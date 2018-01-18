Верховна Рада України на засіданні 18 січня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу. Йдеться про особливості державної політики щодо тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. За таке рішення проголосували 280 депутатів за необхідних 226. У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.