В Одеському аеропорту оркестри Військово-морських сил і Національної гвардії виконали музичні композиції, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час боїв у Донецькому аеропорту. Сьогодні – треті роковини виходу військових з терміналів ДАП. Військові музиканти під керівництвом диригента, капітана 2-го рангу Любомира Сукенника виконали військовий марш «За честь і славу», композицію «Іль селенсіо» та гімн України. За словами військових, в рамках флешмобу оркестри також грали у Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Львові.