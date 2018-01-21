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22 Січень 2018, Київ 08:01
Відео

Одеса приєдналась до всеукраїнського флешмобу на честь «кіборгів» Донецького аеропорту (відео)

Одеса приєдналась до всеукраїнського флешмобу на честь «кіборгів» Донецького аеропорту (відео)
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В Одеському аеропорту оркестри Військово-морських сил і Національної гвардії виконали музичні композиції, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час боїв у Донецькому аеропорту. Сьогодні – треті роковини виходу військових з терміналів ДАП. Військові музиканти під керівництвом диригента, капітана 2-го рангу Любомира Сукенника виконали військовий марш «За честь і славу», композицію «Іль селенсіо» та гімн України. За словами військових, в рамках флешмобу оркестри також грали у Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі та Львові.

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