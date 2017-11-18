Я не можу перерахувати, скільки тисяч листів підтримки маю з Криму – Сеітаблаєв

7 грудня цього року на екрани України виходить художній фільм «Кіборги» Ахтема Сеітаблаєва. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода режисер зауважив, що стрічка – не просто про захисників Донецького аеропорту, це фільм «про нових людей нової України». Сеітаблаєв впевнений, що картину побачать і в Криму. За словами кіномитця, він отримує з анексованого півострова тисячі листів підтримки. Сеітаблаєв також порівняв зйомки «Хайтарми» і «Кіборгів», розповів про ставлення до тих багатьох людей, які не бажають чути про війну на Донбасі, й пояснив свою участь у телевізійних талант-шоу.