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04 Березень 2018, Київ 21:14
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Що ховається у відшліфованих заявах європарламентарів про Україну? (відео)

Що ховається у відшліфованих заявах європарламентарів про Україну? (відео)
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Європейський квартал Брюсселя – це невеличкий район бельгійської столиці, серце і мозок Європейського союзу. Сюди регулярно прямують із візитами українські політики. А експерти і журналісти ловлять кожне слово, яке тут лунає у бік України. Але в реальності «машина» Європейського союзу, яка ховається за цими фасадами, зовсім не така, як виглядає у ретельно відшліфованих офіційних заявах і коментарях. Кореспондент Радіо Свобода спробував дізнатися – що реально думають у Європі про Україну. Для цього він домовився про інтерв’ю із кількома найкращими аналітиками Брюсселя.

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