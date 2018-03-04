Європейський квартал Брюсселя – це невеличкий район бельгійської столиці, серце і мозок Європейського союзу. Сюди регулярно прямують із візитами українські політики. А експерти і журналісти ловлять кожне слово, яке тут лунає у бік України. Але в реальності «машина» Європейського союзу, яка ховається за цими фасадами, зовсім не така, як виглядає у ретельно відшліфованих офіційних заявах і коментарях. Кореспондент Радіо Свобода спробував дізнатися – що реально думають у Європі про Україну. Для цього він домовився про інтерв’ю із кількома найкращими аналітиками Брюсселя.