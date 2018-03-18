У Києві активісти, які здебільшого були під прапорами «ОУН», пройшлися до стін консульства Росії в Україні з вимогою розірвати дипломатичні стосунки з країною-агресором. Серед іншого, вони мали на меті перешкодити проведенню виборів у консульстві, де мала працювати дільниця. Проте на місці територію очепили правоохоронці й нікого не пропустили. Зі свого боку, активісти прокричали декілька лозунгів, серед яких «Крим – наш!» та «Донбас – наш». Пізніше кидали в сторону будівлі консульства курячі яйця, однак вони долітали лише до сусідньої будівлі.