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18 Березень 2018, Київ 19:17
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У Києві яйцями закидали консульство Росії (відео)

У Києві яйцями закидали консульство Росії (відео)
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У Києві активісти, які здебільшого були під прапорами «ОУН», пройшлися до стін консульства Росії в Україні з вимогою розірвати дипломатичні стосунки з країною-агресором. Серед іншого, вони мали на меті перешкодити проведенню виборів у консульстві, де мала працювати дільниця. Проте на місці територію очепили правоохоронці й нікого не пропустили. Зі свого боку, активісти прокричали декілька лозунгів, серед яких «Крим – наш!» та «Донбас – наш». Пізніше кидали в сторону будівлі консульства курячі яйця, однак вони долітали лише до сусідньої будівлі.

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