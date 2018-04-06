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06 Квітень 2018, Київ 22:05
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Радіо Свобода опублікує нові свідчення у справі MH17 (відео)

Радіо Свобода опублікує нові свідчення у справі MH17 (відео)
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Журналісти програми «Донбас.Реалії», спільного телевізійного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна», відшукали в Росії бойовика, чий голос фігурує на перехоплених СБУ записах і якого вважають одним з організаторів атаки на «Боїнг» малайзійських авіаліній у липні 2014 року. Ексклюзивні кадри та нові докази участі «Хмурого» в теракті, жертвами якого стали 298 людей, дивіться в програмі «Донбас.Реалії» на телеканалі «112 Україна» або на сторінці Радіо Свобода в Facebook в неділю, 8 квітня, о 21:10.

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