Журналісти програми «Донбас.Реалії», спільного телевізійного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна», відшукали в Росії бойовика, чий голос фігурує на перехоплених СБУ записах і якого вважають одним з організаторів атаки на «Боїнг» малайзійських авіаліній у липні 2014 року. Ексклюзивні кадри та нові докази участі «Хмурого» в теракті, жертвами якого стали 298 людей, дивіться в програмі «Донбас.Реалії» на телеканалі «112 Україна» або на сторінці Радіо Свобода в Facebook в неділю, 8 квітня, о 21:10.