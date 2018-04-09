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09 Квітень 2018, Київ 13:11
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Нові докази участі російського полковника Дубинського в атаці на Боїнг. Ексклюзив

Нові докази участі російського полковника Дубинського в атаці на Боїнг. Ексклюзив
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Міжнародна слідча група та українські правоохоронні органи поки не називають імен людей, причетних до атаки на малайзійський Боїнг MH17 влітку 2014 року. Водночас, журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як мінімум одного з фігурантів цієї справи. Мова йде про російського військовослужбовця Сергія Дубинського. До війни він жив в одному з сіл Донбасу. І зараз в Україні у нього залишилися близькі родичі. Які нові докази причетності Дубинського до катастрофи, що забрала життя 298 осіб, вдалося отримати? Та як відповів на звинувачення сам фігурант?

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