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13 Квітень 2018, Київ 15:24
Відео

Артилерист «Дзвонар» заграв у Свято-Феодосіївському монастирі (відео)

Артилерист «Дзвонар» заграв у Свято-Феодосіївському монастирі (відео)
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Боєць 55-ї окремої артилерійської бригади, історик і музикант Віктор Кривоносов «грав» на дзвонах Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря у Києві – навпроти Лаври. Намісник монастиря, архімандрит УПЦ (КП) Макарій запросив бійця на Великоднє богослужіння, і той приїхав із Запоріжжя, отримавши відпустку в командира бригади. «Дзвонар» з «Хортиці» розповів про те, чому пішов на фронт та як грає музику на дзвонах. Віктор Кривоносов є одним із героїв документального фільму Української редакції Радіо Свобода «Січ». (Відео каналу UA|TV)

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