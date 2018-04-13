Боєць 55-ї окремої артилерійської бригади, історик і музикант Віктор Кривоносов «грав» на дзвонах Свято-Феодосіївського чоловічого монастиря у Києві – навпроти Лаври. Намісник монастиря, архімандрит УПЦ (КП) Макарій запросив бійця на Великоднє богослужіння, і той приїхав із Запоріжжя, отримавши відпустку в командира бригади. «Дзвонар» з «Хортиці» розповів про те, чому пішов на фронт та як грає музику на дзвонах. Віктор Кривоносов є одним із героїв документального фільму Української редакції Радіо Свобода «Січ». (Відео каналу UA|TV)