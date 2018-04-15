Прикордонники показали відео патрулювання українським безпілотником адмінкордону з Кримом

Співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України оприлюднили відео патрулювання українськими безпілотниками адмінкордону з анексованим Кримом. Про це повідомляється на сторінці управління у Фейсбуці. Раніше повідомлялося, що безпілотні літальні апарати українського виробництва Spectator-M почали патрулювати адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом. Безпілотники оснащені сучасними відео- та телевізійними камерами і дозволяють відстежувати ділянку до 50 кілометрів на висоті до 2 тисяч метрів. Запуск і управління безпілотними комплексами здійснюють військовослужбовці, які пройшли спеціальне навчання.