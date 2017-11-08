Державне підприємство «Антонов», що входить до складу ДК «Укроборонпром», презентувало новий комплекс безпілотних літальних апаратів української розробки. Присутній на презентації секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у випадку, якщо Міністерство оборони поставить на озброєння цей зразок, то безпілотник може виконувати завдання уже протягом року. Тим часом керівництво ДП «Антонов» повідомляє, наразі всі витрати на розробку цього зразка пішли за кошт підприємства. Сам комплекс складається із чотирьох літальних апаратів та обслуговуючої техніки. Робоча висота апарату 2400 метрів, практична дальність – понад тисяча кілометрів, а тактичний радіус дії становить 120 кілометрів. У повітрі може перебувати 7 годин. Безпілотний комплекс матиме змогу проводити як аеророзвідку, так і наносити авіаудари. Наразі подібні апарати виробляють у США, Ізраїлі, Італії, Франції, Китаї та Туреччині.