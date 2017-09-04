Американські безпілотники для України. Що обіцяють надати США?

Надання Україні американської зброї – давня тема для дискусій. Але в переліку військового обладнання, яке просять українські військові, є пункт, необхідність якого ні у кого сумнівів не викликає. Це безпілотники. Американські дрони і до цього були на лінії фронту, але не завжди досвід їх використання був вдалим. Чим можуть допомогти безпілотники українським солдатам і як вже допомагають американським, досліджували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Бачити і чути, не ризикуючи життям. Коли свого часу американські військові поставили таке завдання, рішення було однозначним – підняти в небо безпілотники.

Розглядати з висоти навіть найменші деталі: спочатку, на початку 2000-х років, дрони стали застосовувати для боротьби з тероризмом. Сьогодні будь-які атаки по позиціях, приміром, «ІДІЛ» наносять саме дрони.

На Донбасі про високі американські технології навіть не мріють: отримати б найпростіші засоби спостереження. Тут це критично важливо.

Втрати особового складу зменшаться в рази

«Кожен взвод повинен мати дрон для ближньої розвідки, для коригування. Це допоможе запобігти обстрілу, попередити. Втрати особового складу зменшаться в рази. Попереджений – значить вбезпечений», – каже військовий розвідник.

«Бум» безпілоників у Сполучених Штатах

Тим часом в США – «бум» безпілотників. На плечі роботів хочуть перекласти всі без винятку завдання з обслуговування армії.

Ось новинка – «Ховербайк». Електродвигуни замінили на гібридні установки – «Ховербайк» піднімає три тонни, летить дві сотні кілометрів. За півгодини доставить на передову будь-який вантаж – від зброї до їжі і медикаментів. Це поки що лише прототип. Але Пентагон вже підписав контракт на серійну розробку.

Створенням дронів в США займаються всі – від ентузіастів до аерокосмічних гігантів. Окрему компанію створив «Боїнг».

В усьому світі ми спостерігаємо вибір на користь безпілотників, як найбільш економічної опції

«Комерційні компанії, які використовують дрони, звично, думають в першу чергу про свій прибуток, про те як відбити витрати. Але в умовах, коли військові бюджети урізають, ми в усьому світі якраз спостерігаємо вибір на користь безпілотників як найбільш економічної опції», – каже директор з розвитку компанії-виробника дронів Майк Кроус.

Ще більший поштовх розвитку безпілотників чекають цієї осені – Вашингтон може спростити експорт дронів. Обмеження ввели в 2015-му. І поки що США продають за кордон хіба що ось такі «Рейвени».

У США вони до сьогодні популярні. Невеликі за розміром, легкі, прості у використанні. Можуть працювати і в ручному управлінні, і на автопілоті.

Ось з дронами для спостереження працюють на військовій базі Форт Вейн в Індіані.

У тебе ніби другі «очі» відкриваються – з’являється можливість вивчити місцевість чи побачити, що противник наближається

«У тебе ніби другі «очі» відкриваються – з’являється можливість вивчити місцевість, куди буде направлений патруль, або заздалегідь можна побачити, що противник наближається. Наприклад, тут, на нашій базі, ми використовуємо дрони, щоб заглянути туди, куди не дотягуються звичайні камери спостереження», – розповідає оператор безпілотника, сержант армії США Крістофер Пфайфер.

Україні не вистачає військових розробок

«Рейвени» в минулі роки передавали і Україні. Але попередня адміністрація США перестрахувалась і українська армія отримала застарілу модифікацію, не розраховану на війну з високотехнологічним противником.

«Цей вид безпілотників був достатньо застарілим, він використовувався в умовах пустелі, в умовах у відсутності придушення, як такого», – зазначає засновник проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін.

Але немає лиха без добра, каже він. Зате Україна отримала свої напрацювання. Інша справа, що українських дронів поки мало. Тому на фронті – чекають поповнення з-за океану.

Хотілося б, звичайно, ударних дронів – і побільше. Всі ось ці цивільні версії, які ми використовуємо лише з тієї причини, що не вистачає військових розробок

«Хотілося б, звичайно, ударних дронів – і побільше. Всі ось ці цивільні версії, які ми використовуємо лише з тієї причини, що не вистачає військових розробок. Вони дуже дорогі», – каже військовий розвідник.

Люди, близькі до військового відомства США, розповіли журналістам «Донбас.Реалії»: в новому списку обладнання для України вказані дрони нового покоління. Лишилося дочекатися схвалення Білого дому.

Як Україна може використовувати дрони?

Головне – використовувати дрони можна не тільки для військових цілей. Україна, як і раніше, намагається домовитися про міжнародну миротворчу або поліцейську місію, яка взяла б під контроль і Донбас, і «сіру зону». Ось де без безпілотників не обійтися.

«Традиційно наші розробки використовуються військовими. Але, звичайно, зараз величезний інтерес у тих, хто хоче застосовувати їх і в цивільних цілях. Прості приклади, коли військові пристрої можуть виконувати мирні завдання – це і перевірки вантажів, що перевозяться залізницею, і моніторинг трубопроводів, і навіть запобігання наслідків бойових дій, тих же пожеж», – зазначає Майк Кроус.

В окопах на Донбасі досі під враженням від, наприклад, стратегічного безпілотника GlobalHawk, який на висоті 16 кілометрів здійснив тривалий політ вздовж західних кордонів Росії і Білорусі.

Не так давно дрон перетнув небо вздовж лінії розмежування на Донбасі, а звідти прямо в країни Балтії.

Для української армії таке – поки лише мрія. Але сучасні безпілотників, вірять тут, зможуть хоча б трохи наблизити мир на Донбасі.

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