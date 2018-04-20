Шукати справедливості за допомогою білбордів. Це не сюжет оскароносного фільму, а реальна історія, що триває у Сімферополі вже 10 років. Місцевий житель купив автомобіль Mercedes, що виявився бракованим. Автовиробник помилку визнав, але грошей кримчанину не повернув. Багато років він судиться в українських і російських судах. Чоловік вирішив покарати своїх кривдників, вивісивши білборди в центрі міста. Справжню голівудську драму про боротьбу великого бренду і маленької людини – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.