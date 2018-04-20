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20 Квітень 2018, Київ 16:13
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Кримчанин проти Mercedes: 10 років боротьби (відео)

Кримчанин проти Mercedes: 10 років боротьби (відео)
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Шукати справедливості за допомогою білбордів. Це не сюжет оскароносного фільму, а реальна історія, що триває у Сімферополі вже 10 років. Місцевий житель купив автомобіль Mercedes, що виявився бракованим. Автовиробник помилку визнав, але грошей кримчанину не повернув. Багато років він судиться в українських і російських судах. Чоловік вирішив покарати своїх кривдників, вивісивши білборди в центрі міста. Справжню голівудську драму про боротьбу великого бренду і маленької людини – дивіться у сюжеті Крим.Реалії.

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