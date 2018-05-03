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03 Травень 2018, Київ 19:28
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Вибухи в Балаклії: відео з місця подій (відео)

Вибухи в Балаклії: відео з місця подій (відео)
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Біля Балаклії на Харківщині розпочалась пожежа. Як повідомляються військові, спалахнула суха трава на колишній технічній території 65-го арсеналу. До локалізації пожежі залучені два пожежні танки й інженерна машина. Тим часом місцеві жителі налякані черговою пожежею, бо до них долинають вибухи з боку арсеналу. В адміністрації району запевняють, що ситуацію контролюють військові, а загрози для цивільних на даний момент немає. У березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей.

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