Біля Балаклії на Харківщині розпочалась пожежа. Як повідомляються військові, спалахнула суха трава на колишній технічній території 65-го арсеналу. До локалізації пожежі залучені два пожежні танки й інженерна машина. Тим часом місцеві жителі налякані черговою пожежею, бо до них долинають вибухи з боку арсеналу. В адміністрації району запевняють, що ситуацію контролюють військові, а загрози для цивільних на даний момент немає. У березні минулого року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей.