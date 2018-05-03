ЗСУ: на території арсеналу в Балаклії спостерігаються «вибухи низької інтенсивності»

На території арсеналу на околиці Балаклії Харківської області спостерігаються «вибухи низької інтенсивності», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням станом на 20:30 територія задимлена, є «незначні осередки тління, які оперативно ліквідовуються пожежними розрахунками».

«На цей час пожежний літак Ан-32 виконав три, а вертоліт Мі-8 – чотири скиди води. Надалі авіазасоби будуть залучатися за потребою», – заявили в Генштабі.

Начальник управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України підполковник Богдан Сеник повідомляв, що станом на 16-у годину вибухи на складі боєприпасів не підтверджувалися.

Біля Балаклії на Харківщині сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної пожежі. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали.

У ЗСУ повідомляють, що інформації про постраждалих наразі немає.

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У березні 2017 року на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.